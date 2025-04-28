Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:18, 28 апреля 2025Моя страна

В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

На Эльбрусе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Курорт Эльбрус»

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале всесезонного курорта в российском регионе.

В публикации говорится, что этот уникальный проект станет настоящей находкой для любителей зимних видов спорта и экстремальных развлечений. В новом парке смогут кататься на фоне красивых горных пейзажей как новички, так и опытные райдеры.

Ранее сообщалось, что легендарный высокогорный отель «Приют 11» на горе Эльбрус начнут восстанавливать в 2025 году. Гостиница для альпинистов советского периода находилась на высоте 4050 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    В Кремле назвали перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли

    Одна из ключевых отраслей США столкнулась с кризисом из-за пошлин Трампа

    Песков заявил о невозможности обсуждать публично все мирные планы

    Названы три приводящие к слабоумию ежедневные привычки

    В Конгрессе США призвали перестать считать американцев тупыми

    Киркоров подал в суд на автора надгробия Горшка

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости