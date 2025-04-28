В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

На Эльбрусе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале всесезонного курорта в российском регионе.

В публикации говорится, что этот уникальный проект станет настоящей находкой для любителей зимних видов спорта и экстремальных развлечений. В новом парке смогут кататься на фоне красивых горных пейзажей как новички, так и опытные райдеры.

Ранее сообщалось, что легендарный высокогорный отель «Приют 11» на горе Эльбрус начнут восстанавливать в 2025 году. Гостиница для альпинистов советского периода находилась на высоте 4050 метров.

