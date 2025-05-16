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21:18, 16 мая 2025Мир

В США признали провал стратегии по истощению России

Ортэгус: Администрация США считает, что стратегия по истощению РФ провалилась
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Стратегия по истощению России, которой до этого придерживались в Вашингтоне, не работает, заявила в эфире Fox News заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Она подчеркнула, что предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом пыталась «играть в эту игру», несмотря на то, что «никто в истории в это не выигрывал». «Это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — заявила Ортэгус.

Заместитель спецпосланника отметила, что сейчас в Белом доме пытаются «исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию», которой занимались США, что «представляет собой вызов». «Никто не окажется в выигрыше», если конфликт продолжится, подчеркнула она.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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