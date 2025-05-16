Волочкова рассказала об унижениях в балетной школе

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о травле, которую она пережила во время обучения в балетной школе. Ее слова приводит Общественная служба новостей.
Волочкова призналась, что ее оскорбляли педагоги и одноклассники. Они считали, что у нее нет будущего в балете из-за комплекции.
«Меня оскорбляли, говорили, что я слишком крупная, что не подхожу для балета. Педагоги могли даже сказать, что мир балета для меня навсегда закрыт», — заявила она.
Также артистка поддержала других жертв буллинга, сказав, что все, кто прошел через травлю, станут сильнее.
«Те, кто сегодня переживает буллинг, мои дорогие, я испытала это на своей шкуре. Да, тяжело бороться, когда ты один против целого света. Но, если выстояла я, то выстоите и вы», — добавила Анастасия.
Ранее стало известно, что балерина Анастасия Волочкова сделала неожиданное заявление об общении с дочерью после ее свадьбы.