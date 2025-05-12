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16:25, 12 мая 2025Культура

Волочкова сделала неожиданное заявление об общении с дочерью после ее свадьбы

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не виделась с дочерью после ее свадьбы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова рассказала, что не видела дочь Ариадну после свадьбы девушки. Ее цитирует Woman.ru.

По словам артистки, так произошло, потому что молодожены решили задержаться в Санкт-Петербурге еще на неделю. «Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие, — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно», — сказала Волочкова, добавив, что желает счастья возлюбленным.

При этом она уточнила, что созванивается с дочерью каждый день. «Самое главное — не видеться часто, а знать, что моя дочь в моем сердце, а я — в ее сердце», — добавила она.

Ранее Анастасия Волочкова неожиданно обратилась к бывшему мужу бизнесмену Игорю Вдовину.

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