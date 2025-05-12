Волочкова сделала неожиданное заявление об общении с дочерью после ее свадьбы

Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова рассказала, что не видела дочь Ариадну после свадьбы девушки. Ее цитирует Woman.ru.
По словам артистки, так произошло, потому что молодожены решили задержаться в Санкт-Петербурге еще на неделю. «Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие, — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно», — сказала Волочкова, добавив, что желает счастья возлюбленным.
При этом она уточнила, что созванивается с дочерью каждый день. «Самое главное — не видеться часто, а знать, что моя дочь в моем сердце, а я — в ее сердце», — добавила она.
Ранее Анастасия Волочкова неожиданно обратилась к бывшему мужу бизнесмену Игорю Вдовину.