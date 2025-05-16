Врач предложила россиянам отказаться от шоколада и печенья в вечернее время

Терапевт Шмелева: Печенье и шоколад могут провоцировать ночные кошмары

Некоторые продукты могут вызывать ночные кошмары, предупредила терапевт Яна Шмелева. Ее слова цитирует NEWS.ru.

Прежде всего врач посоветовала отказаться от употребления в вечернее время сладостей — шоколада, печенья, пирожных. Также к провокаторам ночных кошмаров она причислила жирные сорта сыра, какао, чипсы, макаронные изделия и хлеб. «Углеводы в организме частично превращаются в глюкозу, так что лучше употреблять их в первой половине дня. Если решите заглушить не вовремя проснувшийся аппетит баночкой йогурта, лучше сделать свой выбор в пользу низкокалорийного продукта с невысоким содержанием сахара», — предложила Шмелева. Альтернативой вредным перекусам перед сном также могут стать морковь или горсть орехов, добавила она.

Кроме того, за шесть часов до сна, продолжила терапевт, стоит отказаться от любой острой пищи, поскольку она меняет температуру тела, а это влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна. Нельзя запивать ужин газированной водой — в таких напитках содержится сахар и нередко кофеин, что также может привести к нарушениям сна, заключила врач.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.

