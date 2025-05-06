Россиян предупредили об опасности некоторых диет

Врач Скородумова предупредила об опасности низкокалорийных диет

Экстремально низкокалорийные диеты, а также диеты на основе одного продукта и ряд других могут быть опасны для здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-кардиолог Елизавета Скородумова.

«Особенно экстремальные низкокалорийные диеты предлагают потребление менее 800 калорий в день. Они могут привести к дефициту питательных веществ, потере мышечной массы и другим серьезным проблемам со здоровьем, — предупредила врач. — Диеты с исключением целых групп продуктов, например, безуглеводные, могут привести к нехватке витаминов и минеров, а также к проблемам с пищеварением».

Опасны, по словам Скородумовой, и диеты, предполагающие употребление только одного продукта — такой режим питания может привести не только к дефициту питательных веществ, но и к неустойчивым результатам. То же, как она добавила, справедливо и для детокс-диет на основе голодания или определенных напитков — они так же могут стать причиной дефицитов и нарушений обмена веществ.

«Кето-диета на длительный срок может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и другими органами из-за высокого содержания жиров и низкого содержания углеводов. А питание с высоким содержанием белка может перегружать почки и печень, особенно у людей с предрасположенностью к заболеваниям этих органов», — отметила Скородумова.

Ранее профессор Анита Лейтон из Университета Ватерлоо в Канаде заявила, что для снижения артериального давления в рацион необходимо включить один фрукт, который поможет лучше диеты без соли. Таким фруктом, по ее словам, является банан.