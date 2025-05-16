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14:39, 16 мая 2025Мир

Вучич констатировал конец коллективного Запада

Президент Сербии Вучич: Коллективного Запада больше не существует
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Коллективного Запада, который был раньше, больше не существует, что дает Сербии возможность для дополнительного прогресса на пути к вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент республики Александр Вучич, его слова приводит газета Pravda.

«На сегодняшний день понятно, что того, как мы представляли коллективный Запад, уже больше нет. Это дает Сербии дополнительные возможности для прогресса в евроинтеграции и одновременно возможности работать с партнерами еще быстрее и более сплоченно», — отметил глава государства.

Вучич также рассказал о встрече с европейскими представителями, в число которых вошли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дональд Туск. По его словам, переговоры проходили три часа. По их итогам сербский лидер выразил уверенность в том, что «у Сербии появился шанс на европейское будущее».

13 мая Вучич назвал атмосферу в ЕС не совсем хорошей после его визита в Москву на парад Победы 9 мая. При этом политик указал на приверженность Сербии плану по вступлению в блок, выразив надежду на ускоренную подачу заявки для присоединения к Евросоюзу.

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