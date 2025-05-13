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13:39, 13 мая 2025Мир

Вучич назвал нехорошей атмосферу в ЕС после визита в Москву

Президент Сербии Вучич назвал нехорошей атмосферу в ЕС после визита в Москву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Атмосфера в Европейском союзе (ЕС) не совсем хорошая, что стало ясно после визита в Москву. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Reuters.

При этом политик указал на приверженность Сербии плану по вступлению в блок, выразив надежду на ускоренную подачу заявки для присоединения к ЕС. «Я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, основанному на заслугах», — сказал политик.

Ранее Вучич выразил уверенность в том, что Белград вскоре получит «зеленый свет» на вступление в ЕС. При этом он отметил, что с пониманием относится к претензиям руководства объединения из-за того, что Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям.

Президент Сербии прилетел в Москву днем 7 мая. В ходе визита он принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

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