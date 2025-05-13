Вучич рассказал о недовольстве ЕС его визитом в Россию

Президент Сербии Вучич заявил, что в ЕС недовольны его визитом в Россию на 9 Мая

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Европейском союзе (ЕС) недовольны его визитом в Россию на 9 Мая, но Белград не намерен отказываться от вступления в ЕС. Его слова, сказанные в ходе визита председателя Европейского совета Антониу Кошты, передает РИА Новости.

«Хорошо знаю и понимаю, что о моей поездке в Москву думают и чувствуют другие не так, как мы. Думаю, что очень важно повторить сегодня, что политическая воля Сербии — быть на европейском пути, ускорить интеграцию», — сказал сербский лидер.

Вучич также выразил уверенность в том, что Белград вскоре получит «зеленый свет» на вступление в ЕС. При этом он отметил, что с пониманием относится к претензиям руководства объединения из-за того, что Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям.

Президент Сербии прилетел в Москву днем 7 мая. В ходе визита он принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.