Президент Сербии Вучич прилетел в Москву

Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее самолет Вучича, который направлялся в Москву на празднование Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку. Сербские СМИ сообщили, что рейс признали небезопасным по причине закрытия московских аэропортов. Однако затем появилась информация, что посадка борта в Баку была запланированной — она была нужна для дозаправки. Вскоре после приземления в Баку самолет продолжил полет в направлении Москвы.

Сербский лидер ранее заявлял об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 Мая. Несмотря на это он подтвердил свое намерение поехать в столицу России.