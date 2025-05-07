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15:37, 7 мая 2025Мир

Вучич вновь вылетел в Москву после вынужденной посадки

Президент Сербии Вучич вылетел в Москву из Баку после вынужденной посадки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Самолет президента Сербии Александра Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки в столице Азербайджана. Об этом сообщает сербский журнал Vreme.

«Самолет, на котором президент Вучич летел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, вновь продолжил свой путь уже из Баку в столицу России», — передает издание.

Также согласно отслеживающему полеты трекеру ADS-B Exchange, самолет сербского лидера находится в воздушном пространстве России, уже пролетев Астраханскую область.

Ранее борт, на котором Вучич направлялся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку. Отмечается, что рейс президента Сербии был признан небезопасным по причине закрытия московских аэропортов.

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