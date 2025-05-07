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15:23, 7 мая 2025Мир

Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

Самолет президента Сербии Вучича совершил вынужденную посадку в Баку
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Самолет президента Сербии Александра Вучича, который летел в Москву на празднование Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку. Об этом сообщает сербская газета Blic.

«Самолет [Вучича] находится в Баку и в настоящее время не может вылететь в Москву, поскольку у него нет разрешения на продолжение полета из-за боевых действий между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс Вучича был признан небезопасным по причине закрытия московских аэропортов.

Ранее стало известно, что президент Сербии отправился в Москву на мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также сообщалось, что в рамках своего визита Вучич может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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