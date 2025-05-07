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12:44, 7 мая 2025Мир

Президент Сербии вылетел в Москву

Президент Сербии Вучич вылетел в Москву на празднование Дня Победы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву на мероприятия по случаю празднования Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — заявил собеседник агентства.

Ранее Литва и Латвия запретили борту сербского лидера пролет через свою территорию на пути в Россию.

1 мая Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны представителей Европейского союза.

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