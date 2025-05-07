Президент Сербии вылетел в Москву

Президент Сербии Вучич вылетел в Москву на празднование Дня Победы

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву на мероприятия по случаю празднования Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — заявил собеседник агентства.

Ранее Литва и Латвия запретили борту сербского лидера пролет через свою территорию на пути в Россию.

1 мая Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны представителей Европейского союза.