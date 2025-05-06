Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:49, 6 мая 2025Бывший СССР

Две страны запретили перелет Вучича на парад Победы в Россию

Литва и Латвия запретили перелет Вучича на парад Победы в Москву
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Литва запретила перелет самолета президента Сербии Александра Вучича в Россию на 9 Мая. Об этом пишет сербское издание «Новости».

«По данным литовских властей, полет самолета, на борту которого находился президент Сербии Александр Вучич, был запрещен из-за "технических и дипломатических обстоятельств"», — говорится в публикации.

Вечером 6 мая стало известно, что власти Латвии также выступили против перелета Вучича на парад Победы в Москве над территорией своей страны. В Риге объяснили введенные ограничения «политической чувствительностью цели полета».

1 мая Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны представителей Евросоюза. Он рассказал, что дал слово президенту России Владимиру Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ дважды за сутки атаковали Московский регион. Какие беспилотники использовали и откуда их запустили?

    В Индии анонсировали смартфон с рекордной батареей

    Назвавшийся потомком Чингисхана бородач в камуфляже попался за призывы убивать русских

    В ЕС собрались обложить пошлинами американские товары на 100 миллиардов евро

    Трамп назвал Овечкина крепким орешком

    Роналду отреагировал на попадание своего сына в заявку сборной Португалии

    Две страны запретили перелет Вучича на парад Победы в Россию

    Среднюю стоимость ремонта ванной комнаты в 2025 году оценили

    Силуанов оценил нефтегазовые доходы бюджета России

    Варламов пожаловался на цены в европейском супермаркете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости