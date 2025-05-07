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15:49, 7 мая 2025Мир

Посадку Вучича в Баку объяснили

Посадка самолета Вучича в Баку была запланированной из-за дозаправки
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Посадка самолета президента Сербии Александра Вучича в Баку на пути в Москву была запланированной из-за необходимости дозаправки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Посадка в Баку была запланированной. Она была нужна для дозаправки самолета», — объяснил собеседник агентства.

Ранее самолет Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки в столице Азербайджана. Также согласно отслеживающему полеты трекеру ADS-B Exchange, самолет сербского лидера находится в воздушном пространстве России, уже пролетев Астраханскую область.

Уточняется, что глава балканского государства прибудет в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. При этом рейс президента Сербии был признан небезопасным по причине закрытия московских аэропортов.

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