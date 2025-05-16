Zara предусмотрела возможность вернуться в Россию

FT: Zara предусмотрела возможность вернуться в РФ по франшизе с ливанской Daher

Соглашение о продаже российского бизнеса Inditex (владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами) позволяет компании в любой момент преобразовать сделку в франчайзинговый договор на бесплатной основе. Это оставляет ретейлеру возможность возобновить работу в России в будущем, пишет Financial Times.

По данным газеты, в договоре с ливанской Daher Group, которая приобрела активы Inditex в России, не было предусмотрено опции обратного выкупа в течение определенного срока или по фиксированной цене.

После сделки десятки сотрудников Inditex перебрались в ОАЭ, где начали работу нам новым проектом Daher. Точки бывшей сети теперь работают под другими названиями, однако новый владелец продолжает закупать товары у прежних поставщиков Inditex.

Ранее журналисты раскрыли предполагаемый срок возвращения испанских брендов одежды и обуви Zara, Bershka и Stradivarius в Россию.

