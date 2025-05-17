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16:31, 17 мая 2025Из жизни

Акула набросилась на пожилого купальщика

ABC Australia: В Австралии акула укусила пожилого купальщика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В прибрежном городе Порт-Ноарлунга, Австралия, пожилой мужчина попал в больницу после нападения акулы. Об этом пишет ABC Australia.

Хищная рыба набросилась на 60-летнего мужчину, решившего искупаться утром в океане, и укусила его. Другие отдыхающие помогли пострадавшему выбраться из воды и вызвали скорую. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу с раной на бедре.

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Всех купальщиков эвакуировали с городского пляжа. Полиция рекомендовала пока не посещать его. Предполагается, что акулы стали чаще встречаться на мелководье из-за цветения ядовитых водорослей. Токсины вынуждают морских животных охотиться ближе к берегу.

Ранее женщина, чуть не потерявшая ногу из-за нападения акулы в Австралии, поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, крови было так много, что она даже не видела хищницу.

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