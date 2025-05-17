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20:18, 17 мая 2025Силовые структуры

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 14 человек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: прокуратура Московской области

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Раменском муниципальном округе возросло до 14 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Подмосковья.

По данным ведомства, травмы различной степени тяжести получили 14 человек — пассажиры и водитель автобуса. Им оказывается медицинская помощь. Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего.

ДТП произошло в районе деревни Кулаково. Автобус, который следовал по маршруту Озеры — Котельники, на высокой скорости врезался в фуру. Основной удар пришелся на переднюю часть автобуса.

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