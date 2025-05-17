Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье автобус с пассажирами влетел в фуру, 12 человек пострадали

В Подмосковье автобус с пассажирами влетел в фуру, пострадали более десяти человек. Об этом пишет Baza.

По данным издания, ДТП произошло в районе деревни Кулаково. Автобус, который следовал по маршруту Озеры — Котельники, на высокой скорости врезался в фуру.

В результате пострадали 12 человек. Уточняется, что основной удар пришелся на переднюю часть автобуса — у его водителя диагностировали переломы голени и ребер.

Ранее сообщалось, что в Чувашии автомобиль сбил трех пешеходов, в том числе подростка. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв.

Перед этим стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora, в результате чего также получили повреждения машина скорой помощи и еще несколько авто. Один человек от полученных травм не выжил, еще трое были доставлены в больницу.