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12:25, 17 мая 2025Мир

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи

Дания направит Украине 630 млн долларов на артиллерийские установки и боеприпасы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Дания направит Украине 26-й пакет помощи с артиллерийскими установками, боеприпасами, материальной частью для истребителей и расширенной тренировочной программой. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны королевства.

По его данным, сумма пакета военной помощи — 4,2 миллиарда крон (630 миллионов долларов). Он рассчитан на 2025-2028 годы. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что потребность Киева в помощи и поддержке не сократилась. Боеприпасы будут поставлены в рамках совместной инициативы Чехии, Дании и Нидерландов.

Ранее министры обороны Великобритании и Латвии Джон Хили и Андрис Спрудс рассказали, что международная коалиция поставит 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд украинской армии.

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