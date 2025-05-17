В США десять человек сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

ABC News: В Новом Орлеане заключенные сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

В Новом Орлеане, США, заключенные сбежали из тюрьмы через отверстие в туалете. Покинуть место заключения удалось как минимум десяти мужчинам. Об инциденте сообщает ABC News.

По имеющейся информации, побег произошел 16 мая. Заключенные покинули тюрьму через стену за туалетом, оставив надпись на стене, что убежать было слишком легко, и смайлик. Затем они вышли с территории через дверь погрузочной платформы и перелезли через стену , используя одеяла, чтобы защититься от колючей проволоки. Их побег сняла камера видеонаблюдения.

Троих беглецов уже поймали. Они находятся под стражей. Поиски остальных продолжаются. Правоохранители предупредили, что среди них есть те, кому были предъявлены обвинения в убийстве второй степени.

Ранее в Великобритании надзирательницу поймали во время секса с преступником в подсобке и приговорили 10 месяцам заключения.