Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 17 мая 2025Мир

В США десять человек сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

ABC News: В Новом Орлеане заключенные сбежали из тюрьмы через дырку в туалете
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Reed / Reuters

В Новом Орлеане, США, заключенные сбежали из тюрьмы через отверстие в туалете. Покинуть место заключения удалось как минимум десяти мужчинам. Об инциденте сообщает ABC News.

По имеющейся информации, побег произошел 16 мая. Заключенные покинули тюрьму через стену за туалетом, оставив надпись на стене, что убежать было слишком легко, и смайлик. Затем они вышли с территории через дверь погрузочной платформы и перелезли через стену , используя одеяла, чтобы защититься от колючей проволоки. Их побег сняла камера видеонаблюдения.

Троих беглецов уже поймали. Они находятся под стражей. Поиски остальных продолжаются. Правоохранители предупредили, что среди них есть те, кому были предъявлены обвинения в убийстве второй степени.

Ранее в Великобритании надзирательницу поймали во время секса с преступником в подсобке и приговорили 10 месяцам заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков заявил о подготовке условий России для прекращения украинского конфликта

    В США десять человек сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

    Мать популярного российского актера высказалась о его уходе в армию

    Енот пробрался в дом к россиянину и попал на видео

    США обеспокоились планами Apple запустить ИИ с Китаем

    В Турции отметили провал Макрона в психологическом доминировании над Эрдоганом

    В Кремле назвали принципиальный момент при подписании документов с Украиной

    Звезда фильмов о «Гарри Поттере» пожаловалась на дикпики

    Врач раскрыла причину обязательной проверки артериального давления

    В Белоруссии итоги переговоров в Стамбуле назвали тактическим успехом России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости