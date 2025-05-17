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17:17, 17 мая 2025Силовые структуры

Директор московского семейного кафе установил скрытые камеры в туалете

Mash: В Москве директор семейного кафе установил скрытые камеры в туалете
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве директор семейного кафе установил в туалете скрытые камеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники кафе «Палана» в поселке Куммунарка нашли замаскированную камеру в уборной. Они вызвали полицию. Заведение закрыли, а управляющего задержали.

На допросе мужчина признался, что подглядывал за сотрудницами и посетителями для сексуального удовлетворения. Записи с камер он сохранял на телефон.

Ранее на Алтае трое подростков изнасиловали пятиклассницу и сняли это на видео.

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