Директор московского семейного кафе установил скрытые камеры в туалете

Mash: В Москве директор семейного кафе установил скрытые камеры в туалете

В Москве директор семейного кафе установил в туалете скрытые камеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники кафе «Палана» в поселке Куммунарка нашли замаскированную камеру в уборной. Они вызвали полицию. Заведение закрыли, а управляющего задержали.

На допросе мужчина признался, что подглядывал за сотрудницами и посетителями для сексуального удовлетворения. Записи с камер он сохранял на телефон.

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