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19:22, 17 мая 2025Силовые структуры

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Подмосковье

МВД: В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса Mercedes. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Столкновение фуры и автобуса произошло на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе. Два человека погибли, еще четверо ранены.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Чувашии автомобиль сбил трех пешеходов, в том числе подростка. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв.

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