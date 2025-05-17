Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Подмосковье

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса Mercedes. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Столкновение фуры и автобуса произошло на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе. Два человека погибли, еще четверо ранены.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Чувашии автомобиль сбил трех пешеходов, в том числе подростка. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв.