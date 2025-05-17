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06:16, 17 мая 2025Культура

Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке

Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке в Каннах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Актрису Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке в Каннах, сообщает Vulture.

Инцидент произошел на премьере фильма «Эддингтон» режиссера Ари Астера, в котором снялась актриса. Пчелу помогли отогнать актеры Педро Паскаль и Остин Батлер, партнеры Стоун по фильму

«Эддингтон», фильм в жанре «современного вестерна» с элементами черной комедии, участвует в основном конкурсе 78-го Каннского кинофестиваля. Помимо Стоун, Паскаля и Батлера, в картине снялись Хоакин Феникс и Люк Граймс.

До этого звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале. «Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — говорится в заявлении.

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