Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке в Каннах

Актрису Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке в Каннах, сообщает Vulture.

Инцидент произошел на премьере фильма «Эддингтон» режиссера Ари Астера, в котором снялась актриса. Пчелу помогли отогнать актеры Педро Паскаль и Остин Батлер, партнеры Стоун по фильму

«Эддингтон», фильм в жанре «современного вестерна» с элементами черной комедии, участвует в основном конкурсе 78-го Каннского кинофестиваля. Помимо Стоун, Паскаля и Батлера, в картине снялись Хоакин Феникс и Люк Граймс.

До этого звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале. «Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — говорится в заявлении.