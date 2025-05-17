Глава холдинга Leonardo призвал ЕС «проснуться» и создать единое оборонное пространство

Глава Leonardo Чинголани призвал создать единое оборонное пространство в ЕС

Глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани призвал создать единое оборонное пространство в Европе, чтобы Евросоюз (ЕС) мог стать надежным партнером НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Чинголани заявил, что Европа «слишком раздроблена» в вопросах обороны: 27 национальных армий существенно отличаются друг от друга. Он отметил избыток платформ для истребителей, танков и вертолетов. «Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — объяснил он.

По словам топ-менеджера, Leonardo уже сотрудничает с другими европейскими производителями. Так, он отметил, что итальянский холдинг будет выпускать современные бронемашины с немецкой компанией Rheinmetall. Кроме того, сейчас идут переговоры с авиапроизводителем Airbus и аэрокосмической компанией Thales. Их цель — создать европейского «чемпиона» в области космонавтики и спутников, конкурента американской SpaceX.

