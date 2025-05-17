Глава Минобороны Германии призвал Европу готовиться ко дню X

Писториус: Европа должна быть готова к перемирию между Россией и Украиной

Страны Европы должны быть готовы к тому дню, когда между Россией и Украиной наступит перемирие. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, его цитирует Tagesschau.

«Мы должны быть готовы ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня. ... Европа должна предварительно подготовиться к диалогу», — заявил он.

Министр обороны также отметил, что встреча России и Украины в Стамбуле 16 мая в целом не имела успеха, добавив, что Москва пока якобы не заинтересована в перемирии, но пояснил, что, несмотря на это, «необходимо мыслить шире».

Переговоры России и Украины в Стамбуле состоялись 16 мая. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва довольна результатом встречи.