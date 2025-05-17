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05:15, 17 мая 2025Мир

Ким Чен Ын призвал совершить «радикальный перелом» для подготовки к войне

ЦТАК: Ким Чен Ын призвал совершить радикальный перелом для подготовки к войне
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

КНДР нужно готовиться к войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом он высказался, посещая авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что все части армии «должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне». По словам Ким Чен Ына, для этого необходимо постоянно находиться «в готовности к вступлению в войну, полной боеготовности».

Ранее Ким Чен Ын пообещал России военную помощь помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну». По его словам, Вооруженные силы Украины могут решиться на безрассудные действия. Этому примеру могут последовать «первостатейные приспешники США в лице военных из Сеула», подчеркнул лидер КНДР.

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