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23:48, 17 мая 2025Бывший СССР

Комбат ВСУ заявил о «дебильных задачах» и провалах ВСУ

Комбат ВСУ Магура сообщил, что подал в отставку из-за «дебильных задач»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командир батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины «Магура» раскритиковал командование ВСУ и заявил о своей отставке. Его слова приводит «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, он еще не получал «более дебильных задач, чем на текущем направлении». Комбат указал на выговоры, расследования и дисциплинарные взыскания в ВСУ. Кроме того, отметил военный, «тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов». Он также обещал рассказать подробности позже.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что командование ВСУ относится к военным как к скоту. По ее словам, офицеры игнорируют жалобы и отправляют их авторов в наиболее опасные места, «откуда не возвращаются».

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