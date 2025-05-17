Уничтожение проводивших ротацию подразделений ВСУ попало на видео

Опубликовано видео уничтожения проводивших ротацию подразделений ВСУ

Российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводили ротацию. Момент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Доброволец».

Разведка обнаружила пункт временной дислокации ВСУ и поразила его ракетой. В результате ротация была сорвана, а украинские солдаты уничтожены.

«Работали с установкой "Корнет". У нее дальность — 4,7 километра. Всю технику [ВСУ] жгли достаточно активно. Там было очень много техники. Прямо колоннами техника ехала», — рассказал российский военный.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео поражения платформы для доставки боеприпасов украинским военным. Платформа для снабжения снарядами была уничтожена с помощью FPV-дрона.