Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 17 мая 2025Бывший СССР

Уничтожение проводивших ротацию подразделений ВСУ попало на видео

Опубликовано видео уничтожения проводивших ротацию подразделений ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводили ротацию. Момент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Доброволец».

Разведка обнаружила пункт временной дислокации ВСУ и поразила его ракетой. В результате ротация была сорвана, а украинские солдаты уничтожены.

«Работали с установкой "Корнет". У нее дальность — 4,7 километра. Всю технику [ВСУ] жгли достаточно активно. Там было очень много техники. Прямо колоннами техника ехала», — рассказал российский военный.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео поражения платформы для доставки боеприпасов украинским военным. Платформа для снабжения снарядами была уничтожена с помощью FPV-дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков заявил о подготовке условий России для прекращения украинского конфликта

    Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

    Италия заявила о поставках Киеву оружия на три миллиарда евро

    Российские дроны уничтожили технику ВСУ на харьковском направлении

    На Украине заявили о продвижении российских войск в ДНР

    ЦСКА потерял шансы на чемпионство

    Начато расследование жесткой посадки вертолета в Подмосковье

    Экс-министра Подмосковья отправили под домашний арест за нападение на бывшую подругу

    Уничтожение проводивших ротацию подразделений ВСУ попало на видео

    Телеведущий в прямом эфире отобрал пиво у болельщика и довел зрителей до истерики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости