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15:44, 17 мая 2025Бывший СССР

Уничтожение платформы для доставки боеприпасов ВСУ попало на видео

Минобороны РФ: Дрон уничтожил платформу для доставки боеприпасов ВСУ
Мария Борисова
Мария Борисова

Российские военные ликвидировали роботизированную платформу для доставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Уничтожение техники попало на видео, которое публикует Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что группировка войск «Запад» взорвала платформу для снабжения снарядами с помощью FPV-дрона на краснолиманском направлении.

Ранее Вооруженные силы России ударили по стоянке военной техники ВСУ в Сумской области. Атака производилась беспилотниками типа «Герань-2» под Великой Чернетчиной.

Кроме того, военным удалось сбить украинский МиГ-29. По нему ударили ракетой комплекса С-400 из засады.

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