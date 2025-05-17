Уничтожение платформы для доставки боеприпасов ВСУ попало на видео

Минобороны РФ: Дрон уничтожил платформу для доставки боеприпасов ВСУ

Российские военные ликвидировали роботизированную платформу для доставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Уничтожение техники попало на видео, которое публикует Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что группировка войск «Запад» взорвала платформу для снабжения снарядами с помощью FPV-дрона на краснолиманском направлении.

Ранее Вооруженные силы России ударили по стоянке военной техники ВСУ в Сумской области. Атака производилась беспилотниками типа «Герань-2» под Великой Чернетчиной.

Кроме того, военным удалось сбить украинский МиГ-29. По нему ударили ракетой комплекса С-400 из засады.

