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09:17, 17 мая 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по стоянке техники ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ: Беспилотники ударили по стоянке техники ВСУ в Сумской области
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по стоянке военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака производилась беспилотниками типа «Герань-2». Они поразили пункт временной дислокации ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Великой Чернетчиной.

Не уточняется, сколько единиц техники оказались повреждены или уничтожены.

Ранее российские военные сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО. По нему ударили ракетой комплекса С-400 из засады, было израсходовано два боеприпаса.

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