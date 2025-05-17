Российские войска ударили по стоянке техники ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ: Беспилотники ударили по стоянке техники ВСУ в Сумской области

Российские войска ударили по стоянке военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака производилась беспилотниками типа «Герань-2». Они поразили пункт временной дислокации ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Великой Чернетчиной.

Не уточняется, сколько единиц техники оказались повреждены или уничтожены.

Ранее российские военные сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО. По нему ударили ракетой комплекса С-400 из засады, было израсходовано два боеприпаса.