Российские войска ударили по стоянке техники ВСУ в Сумской области

Российские войска ударили по стоянке военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Атака производилась беспилотниками типа «Герань-2». Они поразили пункт временной дислокации ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Великой Чернетчиной.
Не уточняется, сколько единиц техники оказались повреждены или уничтожены.
Ранее российские военные сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО. По нему ударили ракетой комплекса С-400 из засады, было израсходовано два боеприпаса.