Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров

Марочко заявил об усилении ударов ВСУ по ЛНР на фоне переговоров в Стамбуле

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне прямых переговоров России и Украины в Стамбуле нарастили интенсивность ударов по территории Луганской народной республики (ЛНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров и признал, что корреляция между встречами и ситуацией на фронте есть. По его словам, ранее интенсивность и дерзость обстрелов ранее были менее дерзкими.

«Сейчас же основная задача киевского руководства — это срыв мирного процесса урегулирования конфликта, в том числе с помощью вот таких террористических обстрелов», — сказал он.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

