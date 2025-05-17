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00:16, 17 мая 2025Мир

На саммите в Албании европейских лидеров показали в образе детей

Организаторы саммита ЕПС в Тиране показали европейских лидеров в образе детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Соцсети

Организаторы саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране показали собравшимся на мероприятии лидерам стран ЕС ролик, в котором они представлены в виде детей. Кадры из ролика и реакцию политиков опубликовало агентство Reuters в соцсети X.

Малыши, одетые в костюмы, улыбаются и произносят фразу «Добро пожаловать в Албанию» на разных языках. Руководители стран, которые сидели в зале, восприняли видео с улыбкой.

CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть в Европе) опубликовала в X полную версию ролика. На нем присутствует также президент Украины Владимир Зеленский в образе ребенка, произносящий приветствие, несмотря на то, что некоторые журналисты утверждали, что украинского лидера на видео нет.

Зеленский прибыл на мероприятие в Тиране 16 мая. В столице Албании украинского лидера, как и других участников мероприятия, встретил премьер-министр страны Эди Рама.

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