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13:06, 17 мая 2025Бывший СССР

На Украине мужчина попытался сбежать от мобилизации через границу со Словакией

На Украине поймали уклониста, пытавшегося сбежать в Словакиию на моноколесе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Военнообязанный мужчина пытались нелегально пересечь границу Украины со Словакией на моноколесе. Об этом проинформировала украинская Госпогранслужба в Telegram-канале.

Как отмечается, украинец надел обычную одежду и отправился к границе по полевой дороге без вещей. Он хотел сделать вид, что просто гуляет по окрестностям города Ужгород. Однако камера зафиксировала движение мужчины к границе. За 300 метров до нее украинца остановили пограничники.

Нарушителя доставили в подразделение.

Ранее двое военнообязанных мужчин пытались нелегально пересечь границу Украины со Словакией под видом железнодорожников.

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