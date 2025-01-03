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23:34, 3 января 2025Бывший СССР

На Украине двое мужчин пытались сбежать от мобилизации через границу со Словакией

Двое мужчин пытались нелегально пересечь границу Украины со Словакией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

Двое военнообязанных мужчин пытались нелегально пересечь границу Украины со Словакией под видом железнодорожников. Об этом проинформировала украинская Госпогранслужба в Telegram-канале.

Как отмечается, пограничники разоблачили двух мужчин, которые надели спецодежду со светоотражающими жилетами и молча направились к границе со Словакией. Мужчины сделали вид, что осматривают железнодорожные колеи, неся с собой кирку с лопатой, чтобы не вызывать подозрения.

В итоге покинуть страну гражданам не удалось — их, наряду с двумя лицами, курировавшими переправку, поймал наряд пограничников.

Накануне сообщалось, что в Закарпатье полицейские поймали украинцев призывного возраста, пытавшихся выехать в Румынию, спрятавшись в куче мусора. Также отмечалось, что к переправке военнообязанных за рубеж были причастны 59- и 52-летний жители региона.

В декабре прошлого года в Румынии нашли двух украинцев, которые, вероятнее всего, пытались сбежать из страны из-за мобилизации. В горах на территории Румынии тело было найдено в 200 метрах от границы с Украиной. Еще одного украинца нашли в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса.

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