На Украине двое мужчин пытались сбежать от мобилизации через границу со Словакией

Двое военнообязанных мужчин пытались нелегально пересечь границу Украины со Словакией под видом железнодорожников. Об этом проинформировала украинская Госпогранслужба в Telegram-канале.
Как отмечается, пограничники разоблачили двух мужчин, которые надели спецодежду со светоотражающими жилетами и молча направились к границе со Словакией. Мужчины сделали вид, что осматривают железнодорожные колеи, неся с собой кирку с лопатой, чтобы не вызывать подозрения.
В итоге покинуть страну гражданам не удалось — их, наряду с двумя лицами, курировавшими переправку, поймал наряд пограничников.
Накануне сообщалось, что в Закарпатье полицейские поймали украинцев призывного возраста, пытавшихся выехать в Румынию, спрятавшись в куче мусора. Также отмечалось, что к переправке военнообязанных за рубеж были причастны 59- и 52-летний жители региона.
В декабре прошлого года в Румынии нашли двух украинцев, которые, вероятнее всего, пытались сбежать из страны из-за мобилизации. В горах на территории Румынии тело было найдено в 200 метрах от границы с Украиной. Еще одного украинца нашли в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса.