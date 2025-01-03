На Украине двое мужчин пытались сбежать от мобилизации через границу со Словакией

Двое мужчин пытались нелегально пересечь границу Украины со Словакией

Двое военнообязанных мужчин пытались нелегально пересечь границу Украины со Словакией под видом железнодорожников. Об этом проинформировала украинская Госпогранслужба в Telegram-канале.

Как отмечается, пограничники разоблачили двух мужчин, которые надели спецодежду со светоотражающими жилетами и молча направились к границе со Словакией. Мужчины сделали вид, что осматривают железнодорожные колеи, неся с собой кирку с лопатой, чтобы не вызывать подозрения.

В итоге покинуть страну гражданам не удалось — их, наряду с двумя лицами, курировавшими переправку, поймал наряд пограничников.

Накануне сообщалось, что в Закарпатье полицейские поймали украинцев призывного возраста, пытавшихся выехать в Румынию, спрятавшись в куче мусора. Также отмечалось, что к переправке военнообязанных за рубеж были причастны 59- и 52-летний жители региона.

В декабре прошлого года в Румынии нашли двух украинцев, которые, вероятнее всего, пытались сбежать из страны из-за мобилизации. В горах на территории Румынии тело было найдено в 200 метрах от границы с Украиной. Еще одного украинца нашли в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса.