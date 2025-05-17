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17:52, 17 мая 2025Россия

На Украине заявили о продвижении российских войск в ДНР

Deep State: Российские военные продвинулись к Миролюбовке в районе Мирнограда
Вячеслав Агапов
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись к югу от села Богатырь и направились к Миролюбовке в районе Мирнограда в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский Telegram-канал Deep State.

Сейчас Вооруженные силы РФ двигаются с двух направлений и подходят к селу Новоэкономическое, пытаясь создать «мешок» в районе Елизаветовки.

«Как и во многих других случаях по всему фронту они используют мотоциклы для того, чтобы на скорости залететь в деревню и закрепиться», — заявили авторы.

17 мая Минобороны заявило, что российские военные смогли взять под контроль Александрополь в ДНР. В ведомстве отметили, что территория была освобождена от подразделений Украины «решительными действиями» войск «Центр». Также российские военные нанесли удары по украинским формированиям четырех механизированных, егерской бригад. Помимо этого, поражены бригады морской пехоты и нацгвардии. Все это произошло вблизи поселений Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейска.

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