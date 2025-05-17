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09:48, 17 мая 2025Экономика

На Земле началась магнитная буря

Леус: На Земле началась средняя магнитная буря класса G2
Вячеслав Агапов
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Artur_Harutyunyan / Shutterstock / Fotodom  

На Земле началась средняя магнитная буря. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

По словам эксперта, минувшей ночью на погоду начал влиять солнечный ветер. После полуночи он изменил магнитное поле и вызвал слабые возмущения магнитосферы Земли. К трем часам ночи его влияние усилилось и магнитная буря достигла класса G2.

«По данным мировых прогностических центров наша планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника включительно. В такой ситуации сегодня, а также в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться преимущественно в слабо возмущенном состоянии, с непродолжительными периодами магнитных бурь, преимущественно слабого уровня, класса G1», — пояснил Леус.

Во вторник, 13 мая, на Солнце произошла новая вспышка мощнейшего класса X. Она была зафиксирована в 18:38 по московскому времени в группе пятен 4079 (N07W81) и длилась 19 минут. В предыдущий раз вспышка подобной силы наблюдалась более двух недель назад. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что «глобально опасности для Земли она не представляет».

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