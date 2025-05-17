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17:38, 17 мая 2025Россия

Начато расследование жесткой посадки вертолета в Подмосковье

Росавиация начала расследование жесткой посадки вертолета в Подмосковье
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Росавиация начала расследование жесткой посадки вертолета Robinson в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты Росавиации проводят первоначальные действия, предусмотренные правилами расследования авиационных происшествий.

Кореняко сообщил, что на борту вертолета был только пилот, он не пострадал. При этом воздушное судно получило повреждения.

Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области 17 мая, он завалился на бок из-за технических проблем. За штурвалом был 60-летний пилот.

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