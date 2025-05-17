Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

ТАСС: Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября

Осенью россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина, передает ТАСС.

По словам эксперта, шестидневная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. После этого россиян ждут три дня выходных в связи с празднованием Дня народного единства.

При этом 1 ноября является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час. Следующая рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня — с 5 по 7 ноября, добавила Лопатина.

Ранее стало известно, что в России начали обсуждать идею о том, чтобы сделать дни с 1 по 9 мая выходными в 2026 году. Глава Минтруда Антон Котяков пообещал ознакомиться с этим предложением.