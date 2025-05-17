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06:49, 17 мая 2025Забота о себе

Назван идеальный продукт для стройности

Врач из Видново Попова заявила о пользе редиса для похудения и работы кишечника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова заявила, что редис поможет обеспечить стройность. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова заявила о пользе редиса для похудения и отметила его влияние на работу кишечника.

«Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий», — подчеркнула врач.

Эксперт призвала употреблять редис в свежем виде, чтобы сохранить в нем максимальное содержание полезных веществ. При этом Попова предупредила, что следует ограничить количество продукта в рационе при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Ранее телеведущая и жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия раскрыла секрет стройности. Она заявила, что почти десять лет не ест мясо.

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