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15:29, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Жена шефа Ивлева раскрыла секрет стройности

Жена шефа Ивлева Валерия заявила, что почти 10 лет не ест мясо
Валерия Ивлева

Валерия Ивлева. Кадр: Телеканал ПЯТНИЦА / YouTube

Телеведущая и жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия заявила, что почти десять лет не ест мясо. О секретах стройности она рассказала сайту «Страсти».

Ивлева заметила, что ее организм сам отказался от продуктов животного происхождения — причиной послужил стресс. «Я не ем мясо с 2016 года, когда у меня случилась онкология. Я лежала в онкоцентре имени Блохина на Каширском шоссе, мне делали химиотерапию. В тот период времени я очень сильно испугалась, и в моменте стресса мой организм отказался от животной пищи. С тех пор я ни разу не ела мясо», — призналась телеведущая.

По словам Ивлевой, ее супруга, популярного шеф-повара, также нельзя назвать любителем мяса, поскольку в большей степени он предпочитает морепродукты. При этом телеведущая подчеркнула, что детям в ее семье обязательно готовят мясные блюда.

«Мы любим разную рыбу, креветки, моллюски различные. Наша семья — за морепродукты! Но, конечно, для детей мы готовим мясо, так как растущему организму нужны все продукты», — поделилась она.

Говоря о секретарях стройности, Ивлева отметила, что старается не есть после семи вечера, а также ограничивает себя в сладком. Кроме того, она отметила важность регулярных тренировок и активного образа жизни, который и помогает поддерживать здоровый, спортивный вид.

Ранее в «Динамо» объяснили отказ пустить шеф-повара Константина Ивлева на хоккейный матч. Виной всему послужило раннее прибытие телеведущего на арену.

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      Наталья Анисеева
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