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01:36, 17 мая 2025Силовые структуры

Ножом разогнавший игру в снежки мигрант получил тюремный срок

«Фонтанка»: Ножом разогнавший игру в снежки мигрант получил 3,5 года колонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мигранту, который ранил ножом восьмиклассника из-за игры в снежки. Об этом сообщает «Фонтанка».

62-летнего Махмаджона Ходжаева обвинили в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия. Однако позднее суд исключил хулиганство из обвинения и назначил ему 3,5 года в колонии общего режима.

Известно, что он жил с пожилой женой в квартире в Красносельском районе. В окна его квартиры регулярно кидали камни и снежки, на замечания школьники не реагировали.

В 2023 году в его окно вновь бросили снег. Ходжаев вышел на улицу с ножом, чтобы напугать школьников, игравших в снежки, но не нашел их. Подростков он встретил позже, когда возвращался из магазина с алкоголем. По его словам, он погнался за ними, схватил самого старшего и, когда тот неудачно поскользнулся, вонзил ему нож в бедро.

Ранее Советский районный суд Новосибирска оправдал бывшего полицейского Анатолия Саушкина по делу о халатности после расправы мигранта над 17-летней россиянкой. Ему отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также за ним признали право на реабилитацию.

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