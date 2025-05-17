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20:40, 17 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемую в терроризме студентку перевели в СИЗО за попытку побега в Грузию

В Москве обвиняемую в терроризме студентку отправили в СИЗО за попытку побега
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Останкинский суд Москвы перевел в СИЗО студентку, обвиняемую в участии в террористической организации, которая сбежала из-под домашнего ареста. Это следует из судебных материалов, передает РИА Новости.

Согласно постановлению, Полина Костикова, студентка второго курса ФГАУ ВО «Государственный университет просвещения», нарушила домашний арест. По данным следствия, она попыталась пересечь государственную границу с Грузией на такси. Ее задержали сотрудники ДПС на федеральной трассе после проверки автомобиля. За попытку побега студентку отправили под стражу.

Костикова обвиняется в терроризме. Как пишет ТАСС, по версии следствия, она участвовала в деятельности запрещенных на территории России террористических организациях «Азов» и «Русский добровольческий корпус» (РДК). Следствие полагает, что Костикова финансово обеспечивала РДК, когда находилась за границей, а, вернувшись в Россию, стала искать новых участников для организации.

Ранее сообщалось, что красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Казахстана Гарри Азаряна за пропаганду терроризма.

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