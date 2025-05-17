Пережившая клиническую смерь девушка описала свои видения

Daily Mail: Пережившая клиническую смерть американка Лафферти испытала видения

Пережившая клиническую смерть американка Брианна Лафферти испытала видения, пока ее сердце не билось в течение восьми минут. Она описала их в беседе с Daily Mail.

Девушке показалось, что прошло несколько месяцев. Она услышала голос и погрузилась в темноту, ощутила ясность ума и хрупкость жизни.

По словам Лафферти, она очутилась в туннеле с единицами и нулями, которые символизируют математическую структуру вселенной, мир, который пациентка назвала загробным, обладал идеальным порядком, но не имел понятия времени. Она также описала сюрреалистические пейзажи и появление неизвестных ей созданий, с которыми она ощущала глубокую связь.

Американка страдает редким генетическим заболеванием мозга – миоклонической дистонией. Ее состояние ухудшалось, реабилитация после клинической смерти была долгой и сложной. В 2022 году она перенесла экспериментальную операцию на головном мозге. Сейчас Лафферти 25 лет, она оценивает лечение положительно, симптомы болезни стали менее выраженными.

Ранее еще один мужчина рассказал о своих видениях в момент клинической смерти. Когда сердце 65-летнего британца Дэйва Синглтона перестало биться, он, по его словам, попал в прекрасный сад и увидел близких. Переживший остановку сердца мужчина утверждает, что видел тот свет.

