Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 17 мая 2025Из жизни

Пережившая клиническую смерь девушка описала свои видения

Daily Mail: Пережившая клиническую смерть американка Лафферти испытала видения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Пережившая клиническую смерть американка Брианна Лафферти испытала видения, пока ее сердце не билось в течение восьми минут. Она описала их в беседе с Daily Mail.

Девушке показалось, что прошло несколько месяцев. Она услышала голос и погрузилась в темноту, ощутила ясность ума и хрупкость жизни.

По словам Лафферти, она очутилась в туннеле с единицами и нулями, которые символизируют математическую структуру вселенной, мир, который пациентка назвала загробным, обладал идеальным порядком, но не имел понятия времени. Она также описала сюрреалистические пейзажи и появление неизвестных ей созданий, с которыми она ощущала глубокую связь.

Американка страдает редким генетическим заболеванием мозга – миоклонической дистонией. Ее состояние ухудшалось, реабилитация после клинической смерти была долгой и сложной. В 2022 году она перенесла экспериментальную операцию на головном мозге. Сейчас Лафферти 25 лет, она оценивает лечение положительно, симптомы болезни стали менее выраженными.

Ранее еще один мужчина рассказал о своих видениях в момент клинической смерти. Когда сердце 65-летнего британца Дэйва Синглтона перестало биться, он, по его словам, попал в прекрасный сад и увидел близких. Переживший остановку сердца мужчина утверждает, что видел тот свет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

    Бывшего главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу

    Россиянам дали совет по защите от обмана в автосервисах

    Российский депутат призвал заменить украшения с черепами на иконы

    В Рижском русском театре прошла дискуссия об этичности Чехова и Чайковского

    Канцлера Германии раскритиковали из-за ультиматума России

    Россиян предупредили о штрафах в сотни тысяч рублей за мытье машин

    Макрон ушел от ответа на вопрос о санкциях против Израиля

    Назван идеальный продукт для стройности

    Силовики призвали ВСУ связываться с ними через Telegram перед сдачей в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости