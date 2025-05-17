Пленный солдат ВСУ рассказал об отправке на фронт после службы в охране аэродрома

Солдат ВСУ Коваленко: Нас отправили на фронт после охраны истребителей F-16

Военнослужащих охраны аэродрома, где приземлялись истребители F-16, отправили на фронт. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Коваленко, попавший в плен в ДНР, его слова со ссылкой на Минобороны РФ приводит ТАСС.

По словам военнослужащего, из 40-й бригады и летной части при ней сформировали батальон охраны аэродрома. Позднее, когда людей осталось мало, солдат перебрасывали с места на место, после чего объявили об отправке в ДНР. Сами солдаты при этом понимали, что им придется выйти на позиции под Красноармейском (украинское название — Покровск).

«Уже мало людей осталось, потихонечку отсеивали, отсеивали, отсеивали то в какую-то бригаду, то в другую бригаду. Мы приехали, нас оформили в одном селе, потом в другое село переехали», — рассказал он.

14 мая десять солдат 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на южнодонецком направлении. Они сложили оружие в ходе штурмовых действий на ряде опорных пунктов в Донецкой народной республике. Ранее стало известно, что шесть украинских солдат сдались в плен Западной группировке войск в зоне спецоперации (СВО).

