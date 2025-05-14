На юге ДНР в плен сдались 10 украинских военных

На юге ДНР в плен сдались 10 бойцов ВСУ

Десять солдат 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на южнодонецком направлении, пишет ТАСС.

Отмечается, что бойцы сложили оружие в ходе штурмовых действий на ряде опорных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). На данный момент российские военные оказывают пленным всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что шесть украинских солдат сдались в плен Западной группировке войск в зоне спецоперации (СВО).

Пленный боец ВСУ рассказал, что командование приказало бы ликвидировать их дронами, узнав о планах сдаться в плен.