Пленный боец ВСУ рассказал о риске уничтожения при сдаче в плен

ТАСС: Командование уничтожило бы солдат ВСУ, узнав о сдаче в плен

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало бы уничтожить своих солдат, узнав об их планах сдаться в плен Российской армии. Об этом рассказал украинский пленный Николай Ясковец, его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что если бы наше командование узнало, что мы сидим с ребятами российскими в этом окопе, которые нас взяли в плен, и что мы уже в плену, они бы нас по-любому отработали и FPV-дроном, и минометкой, потому что они не считают нас за людей», — рассказал Ясковец.

Пленный рассказал, что впервые сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали его на вокзале. Во время отпуска он сбежал, однако его снова поймали и вернули на передовую.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ готовили 16-летних подростков к участию в боевых действиях еще до начала спецоперации.