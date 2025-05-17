По делу о хищении в ходе ремонта Мариинского театра арестовали подрядчика

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал Арсена Мовсесяна

Куйбышевский районный суд на два месяца арестовал Арсена Мовсесяна, обвиняемого в хищении в ходе ремонта Мариинского театра. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Подрядчика обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ: подделка документов о поставке материалов и оборудования в целях строительства объекта «Административно-производственное здание Художественно-производственного комбината Мариинского театра». Документы предоставили казначейству Санкт-Петербурга для получения аванса в 95,9 миллиона рублей.

Мовсесяна задержали 16 мая — как отмечает следствие, у него имеется заграничный паспорт, благодаря которому он может скрыться от суда. В то же время обвиняемый и его защитники указывали, что следователем не представлены доказательства причастности обвиняемого к преступлению, а также просили избрать более мягкую меру пресечения, так как Мовсесян имеет двух малолетних детей и ранее не судим.

Минкультуры России в лице Мариинского театра заключило контракт с двумя компаниями по возведению административно-производственного здания для учреждения на улице Булавского в ноябре 2023 года. Представители подрядчиков передали в Управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу фиктивные документы, якобы подтверждающие поставку материалов и оборудования для строительства объекта.