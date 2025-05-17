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13:08, 17 мая 2025Мир

Политолог предсказал последствия выборов в Польше для Украины

Политолог Трухачев: Новый президент Польши будет противником украинцев
Вячеслав Агапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президентские выборы, которые пройдут в Польше 18 мая приведут к тому, что возглавлять европейскую страну будет противник Украины. Такие последствия выборов предсказал политолог Вадим Трухачев, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, кандидаты на пост главы государства выражают недовольство Владимиром Зеленским и украинскими беженцами. Несмотря на то что все политики в той или иной степени антироссийские, неожиданно они начали соревноваться друг с другом и в антиукраинской риторике.

«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы.(...) Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте», — пояснил Трухачев.

Согласно опросам, самым популярным среди них является мэр Варшавы и лидер «Гражданской оппозиции» Рафал Тшасковский — голос в его поддержку готовы отдать почти треть избирателей (31,5 процента). На втором месте среди респондентов выдвинутый партией «Право и справедливость» глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (23,6 процента), а на третьем — Славомир Ментцен (12,6 процента) из националистической «Конфедерации».

Тшасковский уже заявил, что Украине предстоит стать буферной зоной и призвал ограничить социальную помощь украинским беженцам. В свою очередь Навроцкий пообещал не отправлять польских солдат на Украину ни при каких условиях, обвинил Киев в нарушении правил честной конкуренции в аграрных и транспортных вопросах и высказался против членства Украины в НАТО и ЕС.

Ранее в польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна во время акции снял с мэрии флаг Украины. Все происходило под аплодисменты толпы.

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