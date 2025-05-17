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11:35, 18 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Пользу пива для здоровья оценили

Микробиолог Цветикова: Безалкогольное пиво может улучшить микрофлору кишечника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пиво действительно может улучшить микрофлору кишечника, но лучше выбирать безалкогольные варианты, заявила кандидат биологических наук, руководитель отдела микробиологии сервиса персонализированных рекомендаций по питанию «Новабиом» Софья Цветикова. Пользу этого популярного прохладительного напитка для здоровья она оценила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Цветиковой, в солоде и хмеле, из которых изготавливается пиво, содержатся полифенолы. Эти вещества растительного происхождения стимулируют рост полезных бактерий кишечника, благодаря чему оказывается местный противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

Присутствуют в составе пива и пребиотики — пищевые волокна, которые питают полезные бактерии микробиоты и могут защищать от дисбактериоза, добавила микробиолог. «В этом напитке также содержатся неперевариваемые пищевые волокна, а также особые вещества, схожие с пищевыми волокнами, — меланоидины, обладающие мощным антиоксидантным и антибактериальным эффектом», — уточнила она.

В то же время Цветикова предупредила, что наличие полезных соединений не исключает присутствия в пиве канцерогенов.

В пиве, как и в любом алкоголе, присутствует этанол, который расщепляется в ацетальдегид. Это вещество фактически является ядом, который отравляет все системы организма. Негативно воздействует он и на микробиоту кишечника

Софья Цветиковакандидат биологических наук, микробиолог

Чтобы получить от употребления этого напитка только пользу, лучше выбирать безалкогольные варианты, в которых есть пребиотики, но отсутствует этанол.

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